Dove si va in vacanza quest’estate? Le mete più gettonate

Sicuramente in questi giorni sarà capitato a ognuno di noi di imbattersi nelle storie social di persone già partite per le vacanze estive. Ma quali sono le mete più gettonate?

La canzone “Riccione” di Tommaso Paradiso non smentisce mai: a distanza di anni dall’uscita, le spiagge del Nord-Est Italia sono tra le più gettonate non solo dai ragazzi per la movida, ma negli ultimi tempi, anche dalle famiglie, poiché queste zone si sono ormai trasformate in mete molto family friendly. È il caso di Bibione, Jesolo, Rimini e naturalmente Riccione.

Per quanto riguarda il Sud Italia, sia in villaggi che in appartamenti, Calabria e Puglia continuano a dominare le classifiche di ricerca sui siti di viaggio, in particolare Tropea e Porto Cesareo.

Ma torniamo alla nostra regione, cosa succede in Campania? Sicuramente Capri, Amalfi e Sorrento, da anni sono molto frequentate da turisti e spesso proprio in questo periodo ci sono avvistamenti di celebrità come Dua Lipa che ha scelto Napoli e le costiere come mete da visitare con il suo fidanzato. Per chi vuole divertirsi senza spendere molto e allontanarsi godendosi ugualmente l’esperienza dell’isola, Ischia quest’anno è preferita da molti campani.

Tra le mete estere più amate dagli italiani, oltre alle intramontabili Ibiza e Mykonos conosciute per essere luogo di divertimento per i giovani, sorprende quest’anno una particolare preferenza per le destinazioni culturali e sportive rispetto a quelle esclusivamente balneari. Questo cambiamento potrebbe essere legato all’incertezza del clima mediterraneo, sempre più instabile. Per questo Londra e Parigi si rivelano mete perfette per chi è attratto dalla cultura, dal benessere e da attività che favoriscono l’equilibrio psicofisico.