Doppio assalto in banca tra Marigliano e Sant’Anastasia

I carabinieri sono intervenuti per due distinti furti in due istituti bancari in provincia di Napoli nella notte. il primo è avvenuto a Marigliano al Corso Umberto I 428 mentre l’altro a Sant’Anastasia a via Madonna dell’Arco 112.

In entrambi i casi ignoti si sono introdotti negli istituti bancari spaccando le vetrine. I carabinieri della sezione rilievi del nucleo investigativo di Castello di Cisterna hanno appurato che a Marigliano i banditi hanno preso una cassaforte roller cash mentre a Sant’Anastasia hanno tentato di fare la stessa cosa ma non ci sono riusciti. Danni ed, eventualmente, denaro rubato, in corso di quantificazione.

Indagini in corso da parte delle locali stazioni e dei carabinieri di Castello di Cisterna.