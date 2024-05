Sant’Anastasia, al Metropolitan grande successo per il Mia Martini Festival

Domenica scorsa, al Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia (NA), è andata in scena la IX edizione del Mia Martini Festival. L’evento, come di consueto, è stato organizzato dall’associazione no profit Universo di Mimì che ha sede a Somma Vesuviana.

La novità di questa edizione è l’essere stata incentrata sul Concerto per Mimì, mediante il quale sono state rievocate, con numerosi flashback, le tappe più significative del percorso artistico e umano di Mia Martini grazie ai racconti della voce narrante di Ciro Castaldo, regista e direttore artistico, alle reinterpretazioni di Francesca Alotta e di Mimmo Cavallo, accompagnati da Antonello Rapuano alle tastiere, Gianluca Marino alle chitarre, Enzo Di Somma al basso, con la direzione musicale del batterista e percussionista Stefano Ripa.

In apertura Antonio Porcelli di Universo di Mimì ha tenuto a battesimo la prima edizione del Mia Martini Festival Song Contest on line, presentando la giovane vincitrice Chiara Esposito.

In chiusura il vicepresidente del consiglio regionale della Regione Campania Valeria Ciarambino ha consegnato il Premio Disco Mia Martini Festival alla carriera ad Andrea Bocelli che nonostante fosse in concerto all’estero ha voluto essere presente con un intenso video-messaggio: “Voglio ringraziare tutti quanti per avermi attribuito, penso immeritatamente, questo premio. Sono sempre stato un sostenitore di Mia Martini. Mi sono sempre piaciute le sue canzoni e soprattutto la sua voce. L’ho incontrata una sola volta, a Sanremo, e purtroppo non ho avuto modo di fare un duetto con lei. Mi sarebbe tanto piaciuto. Avrei voluto anche essere lì con voi, oggi, a ricevere questo premio. Purtroppo la musica mi porta lontano, ma sono con voi col cuore e invio un abbraccio virtuale a Mia che sicuramente ci ascolta e ci sorride”.

Presenti l’ambasciatrice della fondazione ABF Elena Brunelli (suocera di Andrea Bocelli) che ha ritirato il riconoscimento, opera dell’artista ceramista Mariolina Vecchione, e Gianna Bigazzi, moglie di Giancarlo Bigazzi e amica del cuore di Mia Martini.

Il direttore artistico Ciro Castaldo ha dichiarato: “A nome di tutta l’organizzazione posso dire che siamo molto soddisfatti per l’ottima riuscita di questa nona edizione del Mia Martini Festival che è stata molto apprezzata dal pubblico di ogni età presente a Teatro per la sua formula intensa e al contempo fruibile e dinamica, la grande qualità musicale dei musicisti e degli artisti che si sono esibiti e per gli ospiti che hanno emozionato con le loro testimonianze. Da domani saremo già a lavoro per la decima edizione, per omaggiare sempre più degnamente Mia Martini, a maggior ragione in vista del trentennale della sua scomparsa che cadrà il 12 maggio 2025, sempre all’insegna della promozione del nostro territorio, valorizzandone le bellezze e i suoi giovani talenti. A tal proposito lancio un appello a tutte le istituzioni territoriali che purtroppo nel corso di questo decennio non sempre sono state recettive nel supportare le numerose iniziative culturali della nostra associazione no profit”.