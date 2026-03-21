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Dieta e Bioritmi: Perché non conta solo “cosa” mangiamo, ma “quando” lo facciamo

Dott.ssa Teresa Esposito MD PhD
di Dott.ssa Teresa Esposito MD PhD

A cura della Prof. Teresa Esposito Specialista in Dietologia Clinica e Genetica Molecolare, Temple University  of Philadelphia.

​Nel campo della nutrizione moderna, stiamo assistendo a un cambio di paradigma: il superamento del semplice calcolo calorico a favore della cronobiologia. Non siamo macchine alimentate a benzina che bruciano lo stesso carburante allo stesso modo in ogni momento della giornata. Siamo organismi complessi regolati da orologi biologici finemente sincronizzati.

​Come medico specialista in genetica molecolare e clinica e specialista in Dietologia clinica , Adjunct Professor presso la Temple University di Philadelphia, vedo quotidianamente come il disallineamento tra il nostro stile di vita e i nostri ritmi circadiani sia alla base di patologie metaboliche, obesità e disturbi del sonno.

Il cuore della Cronoalimentazione

​La cronoalimentazione si basa su un principio scientifico solido: il nostro metabolismo segue un ritmo circadiano di circa 24 ore, regolato dal nucleo soprachiasmatico dell’ipotalamo. Questo “orologio centrale” coordina migliaia di “orologi periferici” situati nel fegato, nel tessuto adiposo e nel pancreas.

​Il rilascio di ormoni come l’insulina, il cortisolo e la melatonina non è costante. Mangiare un carboidrato complesso alle otto del mattino ha un impatto metabolico radicalmente diverso rispetto al consumarlo alle undici di sera, quando la sensibilità all’insulina è ridotta e il corpo si prepara al digiuno notturno e alla riparazione cellulare.

La sfida dei turnisti: il “Jet Lag” sociale

​Un capitolo critico riguarda chi lavora su turni. Infermieri, operai, forze dell’ordine e piloti vivono in una condizione di disincroniacircadiana. Quando lavoriamo di notte e mangiamo in orari in cui il corpo dovrebbe riposare, creiamo un conflitto biochimico.

​Il rischio di sviluppare sindrome metabolica e diabete di tipo 2 aumenta drasticamente perché il sistema digestivo è “spento”, mentre il cervello richiede energia. In questi soggetti, la strategia non è solo ipocalorica, ma deve essere “cronoprotettiva“: modulare l’apporto proteico e lipidico per sostenere la vigilanza notturna senza sovraccaricare il metabolismo basale.

La rivoluzione della Nutrigenetica

​Tuttavia, non esiste una ricetta universale. La ricerca in genetica molecolare ci insegna che ognuno di noi possiede varianti specifiche nei cosiddetti geni CLOCK.

I “Gufi” (Cronotipo serotino): Hanno una predisposizione genetica a dare il meglio di sera e farebbero fatica con una colazione troppo abbondante all’alba.
Le “Allodole” (Cronotipo mattutino): Funzionano in modo opposto, con picchi metabolici precoci.

​Grazie ai test genetici, oggi possiamo mappare questi polimorfismi. La dieta diventa così un abito sartoriale: basata sul DNA del paziente, possiamo stabilire con precisione chirurgica quali siano le ore d’oro per l’assunzione di nutrienti, ottimizzando la perdita di grasso e il recupero energetico.

Conclusioni: verso una Medicina di Precisione

​Nutrirsi non è solo un atto biochimico, è un atto di sincronizzazione. Rispettare i propri bioritmi, compatibilmente con le proprie necessità genetiche e lavorative, è la vera frontiera della prevenzione. La salute non si costruisce solo a tavola, ma anche rispettando il tempo che il nostro codice genetico ha scritto per noi.

Breve nota sull’autore

La Prof. Teresa Esposito è specialista in Dietologia Clinica e in Genetica Molecolare. Adjunct Professor della TempleUniversity,Philadelphia . Si occupa di ricerca e clinica applicata alla nutrizione di precisione e alla genomica.

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