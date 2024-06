Da Somma Vesuviana allo Slavianski: Maryam partecipa al secondo festival più famoso al mondo

Dal 9 al 15 luglio si terrà il famosissimo Slavianski Festival, soprannominato il Festival delle Arti, a cui quest’anno parteciperà anche Maryam, cantante nota di Somma Vesuviana.

La prima edizione del festival fu organizzata Il 18 luglio 1992 a Vitebsk, città bielorussa che voleva aprire le sue porte al mondo intero e, ad oggi, è considerato il Festival internazionale di famoso dopo l’Eurovision.

Ogni anno vi partecipano cantanti provenienti da tutto il mondo, Italia compresa, e quest’anno tra le trafile di artisti troviamo anche una già nota cantante del Vesuviano, Maryam, che a soli 19 anni vinse The Voice of Italy. La giovane cantante, con la sua voce melodica e poetica, porterà in alto il nome non solo di Somma Vesuviana, sua città natale, ma anche di tutta Napoli.

Non ci resta, allora, che restare sintonizzati ed attendere il 9 luglio per fare il tifo per la dolce Maryam e divertirci insieme a tutti gli altri artisti.