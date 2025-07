Da Acerra al Messico: servono 90mila euro per l’operazione di Gennaro

Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere il viaggio e le cure del piccolo Gennaro, un bambino di sei anni affetto da paralisi cerebrale infantile, costretto alla tetraplegia e a vivere su una sedia a rotelle. I suoi genitori hanno deciso di tentare una strada innovativa e sperimentale: un trattamento presso la clinica NeuroCytonix di Monterrey, in Messico, che utilizza la tecnologia Cytotron.

Il macchinario, già sperimentato su pazienti pediatrici con patologie simili, agisce stimolando la formazione di nuove connessioni cerebrali. Secondo i racconti della famiglia, alcuni bambini italiani trattati nella struttura hanno riportato risultati significativi, tra cui un miglioramento neurologico documentato.

Per accedere al ciclo terapeutico e affrontare tutte le spese connesse, è stata fissata una soglia di raccolta di 90.000 euro, comprensiva di:

Viaggio e trasporto sanitario per Gennaro (che necessita di latte speciale somministrato tramite PEG);

Costi del trattamento;

Assicurazione sanitaria e presenza di un interprete;

Spese di alloggio e trattamenti riabilitativi post-rientro in Italia.

Il trattamento è non invasivo e privo di effetti collaterali significativi. In assenza di altre opzioni terapeutiche concrete in Italia, questa rappresenta per la famiglia l’unica possibilità di miglioramento.

Per chi volesse contribuire, la campagna è attiva su GoFundMe al link: https://gofund.me/b7735a07.

Un piccolo contributo può aiutare un bambino ad accedere a una speranza concreta.