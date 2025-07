Beccati a guidare in autostrada sotto l’effetto di droga o alcol

NOLA – Servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

La Polizia di Stato di Napoli sta eseguendo intensi servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, avvalendosi dell’utilizzo di un laboratorio mobile e di personale medico e personale sanitario.

Nei giorni scorsi, nell’ambito del più ampio progetto finalizzato a ridurre a zero il numero degli incidenti stradali, rispettivamente nel Comune di Meta di Sorrento e presso la Barriera autostradale della A/30, svincolo di Nola, gli agenti della Polizia Stradale della Sezione di Napoli e dei Distaccamenti di Nola e di Sorrento hanno controllato 80 veicoli e 105 persone, di cui 2 deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria in quanto risultate positive a sostanze stupefacenti e un altro soggetto in quanto trovato alla guida in stato di ebbrezza. Ancora, nel corso del servizio, sono state ritirate 3 patenti di guida, per un totale di 30 punti decurtati.

Lo scopo è quello di sollecitare l’adozione di condotte di guida responsabile, attraverso il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale, in vista dell’obiettivo finale che è rappresentato dalla tutela della vita umana, troppo spesso compromessa da comportamenti irresponsabili.