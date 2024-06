Volontariato in scena: i videoracconti emozionanti e ironici di CSV Napoli

Napoli. Riceviamo e pubblichiamo:

Dieci interviste, dieci esperienze di volontariato, associazionismo e impegno per il bene comune. L’agire volontario raccontato da chi lo vive tutti i giorni. Questo è il significato dei video “Volontario perché”, progettati da CSV Napoli – Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Napoli e realizzati da VideoMetrò.

In pochi secondi, dieci volontari, membri di Enti del Terzo settore, spiegano “perché è importante fare volontariato”, soffermandosi sulle esperienze delle loro associazioni e sul significato più profondo del loro impegno per gli altri e per la comunità.

Oltre a questi video, CSV Napoli ha promosso anche “Pregiudizi involontari 2.0”, un video realizzato dall’attore e youtuber Daniele Ciniglio. In chiave fortemente ironica, Daniele Ciniglio e l’attrice e comica Anna Bolignano giocano sulla pigrizia e l’apatia che caratterizzano alcuni giovani, con l’obiettivo di promuovere l’agire volontario. Questo approccio, attraverso un linguaggio attrattivo e fuori dagli schemi, mira a favorire un atteggiamento positivo verso la solidarietà, aiutando i giovani a scoprire la passione per il volontariato come opportunità di crescita personale e sviluppo di competenze. I video sono stati realizzati nell’ambito delle celebrazioni per il ventennale dei CSV della Campania.

Possono essere visti sul canale yoytube di CSV Napoli (https://www.youtube.com/@csvnapolitv)