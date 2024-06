Somma Vesuviana, grande successo per la manifestazione finale del progetto “Scuola Viva” al Teatro Summarte

Somma Vesuviana:

“Insieme verso il futuro”

“Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola”

Il 5 giugno 2024, il Teatro Summarte di Somma Vesuviana ha ospitato la manifestazione conclusiva del progetto Scuola Viva, che ha visto la partecipazione entusiasta di docenti, studenti e autorità locali. L’evento, introdotto dalle dirigenti scolastiche prof.ssa Anna Giugliano del liceo “E. Torricelli” e prof.ssa Rosa Liguoro dell’IS.S.P.G San Giovanni Bosco – Summa Villa, ha messo in luce le numerose attività svolte nell’ambito della collaborazione tra i due ordini di scuola.

Presenti all’evento anche la prof.ssa Silvia Svanera, dirigente del II Circolo “Don Minzoni”, la prof.ssa Anna Fornaro dell’IC “Mimmo Beneventano” di Ottaviano, l’on. Carmine Mocerino in rappresentanza della Regione Campania, il sindaco, dott. Salvatore Di Sarno e la dott.ssa Rosalinda Perna per il Comune di Somma Vesuviana. La cantante Monica Sarnelli ha intrattenuto il pubblico con la sua performance, aggiungendo un tocco di magia alla serata.

La manifestazione ha presentato i risultati dei vari moduli progettuali, che hanno coperto una vasta gamma di discipline, dalla matematica alla letteratura, dall’arte alla filosofia, passando per l’archeologia, la fotografia e il teatro. Ogni modulo ha permesso agli studenti di esplorare nuove competenze e di esprimere le proprie emozioni e creatività.

I Moduli Progettuali Presentati

Matematicando Gli alunni hanno creato un e-book, ognuno contribuendo con un capitolo, descrivendo i risultati raggiunti e le emozioni vissute durante il percorso di apprendimento della matematica​​. Anim’azione Gli studenti hanno esplorato il mondo delle ombre e del buio, favorendo l’integrazione e la socializzazione attraverso attività creative​​. L’Italiano: Una Lingua per Scrivere Un eserciziario originale basato su un immaginario omicidio avvenuto al Casamale ha coinvolto gli studenti in esercizi di morfologia, analisi logica e del periodo per scoprire l’identità dell’assassino​​. Aurea Humanitas È stato creato un sito web che offre accesso digitale ai siti archeologici di Pompei, Ercolano e la Villa di Oplontis, contribuendo a preservare e diffondere la conoscenza di questo patrimonio culturale​​. La Letteratura… Adesso Questo modulo ha offerto agli studenti l’opportunità di leggere libri di narrativa contemporanea, incontrare autori e immaginare nuovi personaggi, rendendo la letteratura più accessibile e moderna​​. Scommetto su Me Stesso Attraverso lezioni all’aperto e visite a luoghi storici, gli studenti si sono preparati per partecipare a certamina e campionati di filosofia, sviluppando una comprensione profonda della materia​​. Espressioni Visive Gli alunni hanno utilizzato materiali specifici e oggetti quotidiani per creare un progetto sul tema dei “Totem”, esplorando il concetto di “essere” vs “apparire” nella società​​. Street Art al Torricelli Un’opera pittorica realizzata sulla parete esterna della scuola ha permesso agli allievi di sviluppare abilità pratiche nella pittura su parete, promuovendo la condivisione e il riconoscimento dei beni comuni​​. Educare alle Emozioni Gli studenti hanno creato il “Calendario delle emozioni” riproducendo dipinti di famosi artisti in tableaux vivant, esprimendo la loro dimensione emotiva attraverso l’arte​​.

I moduli proposti dalla S.S.P.G. “San Giovanni Bosco – Summa Villa” , nell’ambito del progetto “Scuola Viva”, sono stati realizzati in collaborazione con docenti e alunni del Liceo scientifico/classico “E. Torricelli” e hanno avuto la finalità di creare un insieme di azioni in luoghi aperti in cui i saperi si costruiscono attraverso percorsi condivisi, flessibili e dinamici, per favorire un apprendimento partecipato.

Coding & Robotica L’obiettivo principale del corso è stato quello di imparare a programmare divertendosi, utilizzando dispositivi all’avanguardia come mini robot, visori e stampanti 3D. Le attività proposte hanno predisposto gli alunni all’uso delle tecnologie attuali e li ha preparati ad essere flessibili di fronte ai rapidi cambiamenti tecnologici.

Orientiamoci verso il futuro Questo percorso ha avuto l'obiettivo di accompagnare gli adolescenti verso una scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado. Attraverso una serie di debate si sono evidenziate le esigenze, le inclinazioni naturali e le attitudini dei singoli alunni e ,inoltre, l'approfondimento degli indirizzi scolastici presenti sul territorio ha fornito gli elementi per delineare più chiaramente "La scuola che vorrei".

Teatrando Il percorso ha portato in scena una storia in cui gli adolescenti affrontano delicate problematiche giovanili e attraverso la recitazione il canto e la danza si è cercato di elaborare disagi spesso latenti.

Musica è emozione La musica è linguaggio universale, è parte integrante della crescita e del vissuto di ogni persona. Attraverso l'accordo di note e testi di canzoni vicini al mondo dei giovani, il percorso ha concretizzato la grande capacita della musica di unire voci differenti in un unico coro.

Murales artistico In questo percorso creativo é stato prodotto un Murales su tela in cui si rileva la tematica del femminicidio e si esalta l'esigenza di essere uniti contro ogni forma di violenza.

Murales entrano in classe In questo modulo i ragazzi sono stati guidati alla produzione di un Murales in cui si concentrano una serie di elementi propri delle opere dell'artista americano Keith Haring. Il messaggio dell'opera è l'uguaglianza fra i popoli.

Conclusioni

La manifestazione finale del progetto Scuola Viva ha rappresentato un’importante occasione per celebrare l’impegno e la creatività degli studenti e dei docenti coinvolti. La presenza delle autorità locali e regionali ha ulteriormente sottolineato l’importanza di iniziative educative che promuovono la crescita culturale e sociale della comunità. Il progetto ha dimostrato come la collaborazione tra diverse istituzioni scolastiche possa dare vita a esperienze formative ricche e variegate, contribuendo a formare cittadini consapevoli e partecipi.