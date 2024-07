Crac La Gazzella, ex sindaco condannato a risarcire

Vincenzo Nespoli, ex sindaco di Afragola e senatore, è stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli, quinta sezione civile, a risarcire il Curatore del fallimento de La Gazzella S.R.L. per i danni arrecati alla società e ai suoi creditori. La somma complessiva, aggiornata alla data della decisione, ammonta a 16.231.428,71 €. Inoltre, Nespoli dovrà farsi carico delle spese legali dei due gradi di giudizio relative alla controversia, quantificate in 127.729,00 €.

I fatti risalgono al 2005 e riguardano il fallimento della società di vigilanza La Gazzella di Afragola, che presentava un passivo di 25 milioni di euro. Sul fronte penale, Nespoli sta ancora affrontando un processo per bancarotta fraudolenta e reimpiego di denaro di provenienza illecita, attualmente in fase di appello.

La sentenza della Corte di Appello rappresenta una decisione significativa nel lungo iter giudiziario relativo al fallimento della società La Gazzella.