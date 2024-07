Conti, la maggioranza fa quadrato sui numeri: “Risanamento prosegue nonostante l’opposizione”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei consiglieri di maggioranza

Prosegue senza sosta l’opera di risanamento dei Conti pubblici da parte dell’attuale maggioranza Di Sarno che lentamente, e non senza difficoltà, sta tentando di rimettere in ordine le finanze dell’ente di Palazzo Torino.

Sull’azione del governo cittadino però grava l’atteggiamento delle minoranze che a più riprese tentano di destabilizzare, a colpi di annunci mediatici più che di efficaci azioni concrete, l’alacre lavoro degli “uomini dei numeri” di Di Sarno.

Ma andiamo con ordine. Il primo annuncio delle minoranze riguardava un ricorso presso gli organi competenti al Dup (documento unico di programmazione). Ricorso mai presentato. Altro giro e altro ricorso presunto: quello al Bilancio di Previsione. Anche in quel caso tutto è rimasto lettera morta.

Quello che invece è stato portato avanti è il ricorso al Tar al Rendiconto finanziario oltre alla diffida al Mef e alla Corte dei Conti. I destinatari della diffida hanno chiesto di essere ascoltati senza aspettare la convocazione ufficiale dei due organi sovracomunali. Infatti riteniamo che la nostra azione politico-contabile, rispetto alla gestione del Bilancio da parte di chi oggi punta il dito contro questo governo, oltre ad essere efficace è del tutto trasparente. E di trasparenza si parla proprio nel momento in cui si ragione sul Rendiconto. Inoltre se prendiamo in considerazione il Consiglio di Stato, possiamo affermare con assoluta certezza che la volontà è uniforme nel ribadire che in caso di diffida del Prefetto si va in deroga con i termini.

Sarebbe il caso che le minoranze non solo abbassassero i toni, ma si prodigassero anche a evitare di creare inutili e possibili climi di tensione atti soltanto a confondere i cittadini per i quali, invece stiamo risanando le finanze pubbliche senza far venir meno i servizi. Non dobbiamo impegnare le energie in polemiche ma dobbiamo invece migliorare la qualità di vita del territorio di Somma Vesuviana

firmato – Gruppi Consiliari di Maggioranza