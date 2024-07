Casa agricola trasformata in locale commerciale: scatta il sequestro

TUFINO – Il servizio di polizia locale di Tufino diretto dal tenente colonnello Emiliano Nacar ancora una volta nonostante lo scarso drappello sul territorio mette a segno un importante sequestro di un fabbricato di circa 390 metri quadri.

Trattasi di un fabbricato trasformato da casa agricola e deposito a locali commerciali in piena zona agricola con il rilascio del permesso a costruire a sua volta molto discutibile

A seguito della relazione del locale Ufficio tecnico gli investigatori hanno accettato la natura abusiva dell’intervento che non poteva essere realizzato in zona agricola

Immediato è scattato il sequestro del fabbricato in dispregio all art 44 del DPR 380/01 e la attenzioni degli agenti si sono concentrate anche sulla modalità del rilascio nell’ anno 2020 di un simile permesso di costruire

Depositato in Procura stamane tutto il corposo fascicolo