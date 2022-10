Comune organizza navetta per andare nei locali di Nola: famiglie più sicure

Il comune di Tufino ha dato vita ad un’iniziativa molto innovativa a favore dei giovani del paese.

Il sindaco Michele Arvonio e l’intera amministrazione comunale hanno messo a disposizione una navetta il sabato sera per andata e ritorno rispettivamente alle ore 21.30 e 00.30 da Tufino a Nola, per questa iniziativa che prende il nome di “Viva la Movida”. In questo modo si garantisce ai ragazzi del paese di spostarsi in sicurezza e di poter passare la serata in uno dei centri più affollatti dell’agro nolano.

Un’iniziativa molto utile per i giovani ma anche per i genitori che possono così stare tranquilli ed essere sicuri del rientro a casa dei propri figli grazie a questo nuovo mezzo di trasporto.