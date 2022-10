Castello di Cisterna, XII edizione premio letterario “Castrum Cisternae”

Riceviamo e pubblichiamo dalla proloco “Castrum” di Castello di Cisterna.

Sono in corso gli ultimi preparativi per la XII edizione del Premio Letterario CASTRUM CISTERNAE – memorial Abate Napolitano, prevista per i prossimi 21 e 22 ottobre. Due giorni dedicati all’arte, alla poesia e alla loro declinazione nella contemporaneità così complessa dei nostri giorni. Quest’anno saranno i ragazzi e i docenti del Liceo “Imbriani di” Pomigliano D’arco a guidare il pomeriggio del 21 ottobre, presso l’auditorium “De Nicola”, dove metteranno in scena “Leggere il libro del Mondo. Tra Eros e Patos”, ed interpreteranno in modo singolare e creativo il tema proposto, appunto il celebre verso di De Andrè “Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”. Con gli studenti saranno presenti i docenti M. Maraviglia e G. D’Agostino, e il dirigente prof. Domenico Toscano.

A fare gli onori di casa il presidente dell’associazione proloco “Castrum” prof.ssa Fiorella Chirollo e il coordinatore del premio Ferdinando Calabrese, assieme al primo cittadino dott. Aniello Rega.

Sabato 22 invece, la cerimonia di premiazione nella suggestiva abbazia di San Nicola, alle ore 19.00, con ospiti del mondo dello spettacolo, della musica e della scuola. Quest’anno interverrà l’attore Arturo Sepe, che siederà sulla sedia dell’ospite d’onore, che è già stata di Mario Porfito nell’edizione 2021 e di Patrizio Rispo nell’edizione 2020. Tanti i poeti partecipanti da tutta Italia, numerosissimi gli studenti delle scuole della città metropolitana, che interverranno insieme ai loro docenti e dirigenti scolastici.

“Aspettiamo solo con trepidazione i giorni del premio- dice la presidente della proloco Fiorella Chirollo – è meraviglioso vedere l’entusiasmo che guida questa grande macchina organizzativa. Saranno due giorni in cui il nostro piccolo paese diventerà un polo di cultura e arte”.

“Castello di Cisterna si riempirà di studenti, docenti e personaggi del mondo dello spettacolo e dello spettacolo” Le parole del coordinatore Ferdinando Calabrese.

fonte foto: proloco Castrum di Castello di Cisterna