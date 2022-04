Comune di Volla si colora di blu, c’è anche il ministro Di Maio

Sabato 9 aprile 2022, l’Associazione Spicco il Volo ha organizzato una giornata completamente dedicata al tema dell’autismo.

Inizialmente prevista il 2 aprile, l’evento spostato a causa del maltempo, si svolgerà sabato 9 aprile 2022, dalle ore 9 alle ore 13, presso la Villetta Parco Panorama di via De Filippo di Volla, una giornata dedicata al tema dell’autismo organizzata dall’Ass. Spicco il Volo. Con il patrocinio del comune di Volla e quello dell’Asl Napoli 3, ci saranno anche tantissime realtà del territorio che hanno deciso di aderire all’iniziativa a sostegno della manifestazione. Durante la mattinata, sarà presente anche il Ministro degli Esteri, On. Luigi Di Maio, da sempre legato al territorio vollese e sensibile a temi delicati come l’autismo.

Durante la giornata ci saranno momenti dedicati alla clownterapia, pet therapy, ippo therapy, musicoterapia e tante altre attività dedicate al tema specifico dell’autismo. “Siamo consapevoli che oltre ad eventi del genere servono azioni concrete, ma vi assicuro che la nostra amministrazione farà il possibile per dare maggiore sostegno alle famiglie dei ragazzi e delle ragazze”, le dichiarazioni del sindaco di Volla, Giuliano Di Costanzo che conclude: “Vi aspettiamo sabato per condividere insieme momenti emozionanti e riflessivi”.

Questo evento rappresenta il punto di partenza per un progetto più ampio che consiste nella sinergia tra Comune, Asl, scuola e l’associazione Spicco il Volo. Con la volontà di tutti si possono raggiungere grandi traguardi. Le famiglie hanno bisogno del supporto delle istituzioni e le scuole hanno bisogno delle risorse per operare al massimo delle possibilità.