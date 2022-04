Acerra, parte la campagna per le comunali. Il PD chiama tutti al teatro Italia

Scatta la solita girandola di nomi. Adunata del centrosinistra domani mattina e del centrodestra giovedi prossimo. Lettieri pensa a una candidatura in consiglio

E’ la terra che ospita il termovalorizzatore, cuore strategico dello smaltimento dei rifiuti in Campania, ma è anche la terra dei tanti spazi aperti compresi nel territorio comunale più vasto della provincia dopo quelli di Napoli città e di Giugliano, un’area in cui ancora resiste una notevole produzione agricola a cui fanno da contraltare le grandi fabbriche metalmeccaniche dell’attigua Pomigliano e un polo chimico, quello della ex Montefibre, del tutto smantellato. Per non parlare delle ricchezze paesaggistiche, storiche ed archeologiche, con un antico centro urbano da rilanciare e i tanti siti millenari che spuntano a ogni minimo scavo. Intanto ad Acerra tanta parte della comunità è in fibrillazione perché si è aperta la corsa alle elezioni comunali. E la sensazione diffusa è che qui non voglia affatto ritirarsi a vita privata l’esponente politico che ha dominato la scena per dieci anni di fila, per due mandati, vale a dire il sindaco Raffaele Lettieri, geometra di 52 anni, uomo di formazione politica centrista. Lettieri non potrà ricandidarsi per un terzo mandato, perché ovviamente la legge glielo impedisce, ma da ambienti molto vicini al primo cittadino uscente è trapelato che stia riflettendo molto seriamente su una sua candidatura al consiglio comunale.

Nel frattempo la coalizione di Lettieri, il cosiddetto “centro, sinistra” – con quella virgola che sta ad indicare un centro che guarda a sinistra ma non un vero e proprio centrosinistra classico – sta cercando un nuovo erede da candidare al timone della città. In questo schieramento i papabili candidati a sindaco che stanno circolando sono Nicola De Matteis, commercialista di 64 anni, e Milena Petrella, docente di 46 anni, entrambi assessori dell’attuale giunta Lettieri. Un sindaco, dunque, che non intende mollare nulla. Lo testimonia la recente candidatura al consiglio regionale del settembre 2020, che ha visto la giovanissima ventenne figlia Vittoria stravincere nella coalizione guidata da Vincenzo de Luca con 11mila voti, oltre 7mila quelli ottenuti nella sola Acerra. Ma la coalizione di Lettieri ha perso da tempo quello che ormai si può già considerare il suo ex alleato, Andrea Piatto, presidente del consiglio comunale uscente, il consigliere più votato della provincia di Napoli negli ultimi cinque anni. Piatto, storico ecologista del territorio, è ora visto come il candidato più competitivo e capace dagli ambienti che contano del centrosinistra locale, voglioso di un rilancio possibile.

In base alla posizione assunta dal movimento Democratici per Acerra l’uscita di Piatto dalla coalizione “centro,sinistra” è stata motivata dal fatto che “non si vuole provare costituire un vero centrosinistra ad Acerra, restando una qualcosa di politicamente incompiuto”. Ed ora apre a un centrosinistra ampio e forte il PD. L’appuntamento è per domenica mattina, domani, al teatro Italia. “Apriamo a tutte le forze politiche e civiche che si riconoscono nel centrosinistra – spiega il segretario cittadino democrat Carmine Siracusa – vediamo quali sono le posizioni, poi faremo le nostre valutazioni”. Ma c’è l’incognita Cinque Stelle. In base a ciò che prevedono gli osservatori locali più esperti l’M5S se qui, oggi, corresse da solo non riuscirebbe neppure ad andare a un eventuale, peraltro ancora poco probabile, ballottaggio.

“In questi mesi abbiamo lavorato a un tavolo con tutte forze di centrosinistra e di associazioni civiche – fa sapere intanto Carmela Auriemma, consigliere comunale e portavoce cittadina del Movimento – ritengo che il Movimento debba lavorare per far parte di una coalizione, non ci siamo mai sottratti al confronto”. Auriemma accenna un’indicazione sul candidato sindaco della possibile coalizione di centrosinistra. “Non abbiamo la pregiudiziale sul candidato sindaco – dice la portavoce – tuttavia è necessario che la coalizione rispecchi i nostri valori”.

Dal canto suo Alessandro Cannavacciuolo, leader ambientalista e candidato pentastellato alle regionali del 2020 (oltre 3400 voti) fa un appello: “Per poter dare una vera svolta a questa città bisogna fare squadra con tutte le forze sane. Sarà un suicidio correre da soli”.

Al lavoro anche il centrodestra, i cui consensi da queste parti alle ultime comunali, risultarono estremamente bassi. “Il centrodestra ci sarà – afferma Raffaele Barbato, esponente locale di punta di Fratelli d’Italia – stiamo lavorando insieme con Rinascita Acerrana e la Lega per ricostruire il centrodestra ad Acerra”. Giovedi 14, alle 18, al teatro Italia, gli esponenti regionali di Forza Italia e Fratelli d’Italia, Annarita Patriarca e Michele Schiano, si incontreranno ad Acerra per partecipare a un convegno sulla violenza di genere.