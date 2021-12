Clinica San Felice a Pomigliano: chiude la diagnostica. L’azienda: “Non chiuderemo la casa di cura”

E’ allarme nel territorio povero di presidi sanitari e privo di ospedali. Ma il presidente della IOS, Nicola Cantone, risponde alle preoccupazioni

Clinica San Felice: con il nuovo anno si teme lo smantellamento. Lunedi 3 gennaio 2022 chiuderà il laboratorio di analisi, cuore pulsante delle attività sanitarie del presidio di Pomigliano. La decisione dell’azienda è stata comunicata al personale attraverso un ordine di servizio. Questa chiusura è stata interpretata come l’inizio della dismissione dell’intera clinica. Dismissione completa che la stessa proprietà aveva ufficializzato durante un incontro in municipio con il sindaco, Gianluca Del Mastro, il 3 novembre scorso. A ogni modo nel frattempo la stragrande maggioranza delle attività della clinica San Felice riprenderà regolarmente a partire dal 10 gennaio. La clinica è infatti temporaneamente chiusa dal 20 dicembre: oltre due settimane di stop nel corso delle quali i dipendenti sono stati messi in ferie forzate. Una situazione che preoccupa. La struttura di via Mauro Leone è un presidio di un certo rilievo nel deserto sanitario di questo territorio. E non solo perché porta il nome del santo patrono della città. Conta 40 posti letto, 50 addetti tra medici, infermieri e personale socio-assistenziale, 2 sale operatorie e 5 reparti: l’unità di terapia intensiva coronarica, la cardiologia, l’ortopedia, l’oculistica e il laboratorio di analisi, attività accreditate in convezione dall’Asl Napoli 3 Sud. Ma ora il laboratorio di analisi se ne va. Lunedi il personale sarà trasferito nella vicina clinica Meluccio, a un chilometro e mezzo, sempre a Pomigliano. La Meluccio è una clinica più piccola della San Felice. Qui saranno portati anche i macchinari del laboratorio di analisi in fase di chiusura. Un laboratorio che nel presidio di via Mauro Leone serviva in tempo reale, attraverso i risultati degli esami rapidi, in particolare l’unità di terapia intensiva coronarica e la cardiologia. Anche per questo motivo la chiusura del reparto dedicato alle analisi e ai test approfonditi è stata interpretata dai lavoratori come il preludio della chiusura definitiva dell’intera clinica. “Siamo stanchi – confessano alcuni addetti della San Felice – per impedire tutto questo ci siamo rivolti ai partiti politici e alle istituzioni locali e regionali. Qualcuno ci ha ascoltato all’inizio. Ma alla fine ci hanno detto che la chiusura è ineluttabile, che non si può fare nulla e che si possono ottenere garanzie solo sul fronte della tenuta occupazionale. Intanto l’Asl che fa ? Sta zitta ? Noi però – concludono i lavoratori – pensiamo che i politici e l’Asl dovranno poi spiegare questa sconfitta ai cittadini che in questo territorio non riescono a curarsi”. In effetti la stessa proprietà, nel confronto in municipio tenuto a novembre, aveva assicurato che dopo la dismissione non ci saranno licenziamenti. Gran parte delle attività e del personale sarà trasferito nei locali della clinica Trusso, a Ottaviano, tredici chilometri di distanza. “Purtroppo – spiega un medico di Pomigliano che vuole conservare l’anonimato – in tutto questo territorio abbiamo un solo presidio che può garantire cure dignitose per malattie gravi oncologiche o cardiocircolatorie: è l’ospedale di Nola, che si trova a venti chilometri da Pomigliano, Acerra e Casalnuovo, cioè da un’area di oltre 200mila abitanti”. Ma l’azienda stamane ha replicato con durezza alla fuga di notizie relativa alla chiusura del centro diagnostico ed ai timori di una conseguente dimissione totale. “La clinica San Felice non sarà chiusa”, afferma Nicola Cantone, presidente della IOS, l’azienda proprietaria della casa di cura convenzionata di Pomigliano. Un’affermazione che appare come un sostanziale dietrofront rispetto alla conferma, due mesi fa, dei contenuti del concordato fallimentare stabilito al tribunale di Nola, che prevede la chiusura dell’intero impianto di Pomigliano e il trasferimento in piccola parte nella clinica Meluccio e per la gran parte nella clinica Trusso. “La clinica San Felice non sarà chiusa – ribadisce però Cantone – Il network Neuromed sta adottando la soluzione più idonea per migliorare le prestazioni sanitarie nel territorio di Pomigliano o attraverso la costruzione di un nuovo ospedale oppure attraverso la ristrutturazione del presidio attuale. Per quanto attiene il laboratorio diagnostico – aggiunge Cantone – vi sono presso la Meluccio locali più ampi accreditati nel laboratorio, fermo restando la continuità delle attività diagnostiche per la San Felice, perchè il laboratorio trasferito alla Meluccio continuerà a servire la San Felice appunto. Non c’è dunque nessun preludio alla chiusura. Il laboratorio della Meluccio è quattro volte più grande di quello attuale”. Cantone sottolinea anche che la IOS ha migliorato i conti aziendali. “Abbiamo migliorato questa azienda – conclude – riportandola in bonis dopo il fallimento”.