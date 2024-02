Pollena Trocchia, Sindaco e Assessore contro le strumentalizzazioni sull’assenza di assistenza specialistica

«È in atto una nuova operazione di sciacallaggio politico portata avanti da parte dell’opposizione consiliare». Non usano mezzi termini il sindaco Carlo Esposito e l’assessore alle politiche sociali Carmen Filosa per commentare le dichiarazioni diffuse da consiglieri di minoranza sull’assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili iscritti all’Alberghiero di Pollena Trocchia, attualmente non erogata. «L’Ambito N24 tra luglio e ottobre dello scorso anno ha ricevuto dalla Regione Campania con decreti dirigenziali numero 101 del 11/07/2023 e 149 del 16/10/2023 oltre 170mila euro per rinnovare l’assistenza specialistica nelle scuole secondarie di secondo grado. Dunque, le risorse per bandire una nuova gara per l’affidamento del servizio sono da tempo presso l’Ente capofila del raggruppamento dei comuni, ma nonostante questo non si è proceduto per tempo agli adempimenti necessari, sebbene nei coordinamenti istituzionali a più riprese sia stata da noi evidenziata l’esigenza di affidare il servizio prima del termine dell’affidamento operato dal bando precedente» hanno spiegato Esposito e Filosa. «Fa sorridere l’accusa rivolta da parte dell’opposizione, secondo la quale questa maggioranza sarebbe incapace di programmare e controllare l’Ambito. Basti pensare che tra qualche settimana il ruolo di Ente capofila passerà proprio a Pollena Trocchia: un obiettivo che abbiamo perseguito con forza e perseveranza proprio per superare le inadempienze e le difficoltà operative dell’Ambito, evidenti da anni, come nel caso dell’asilo nido comunale, la cui gestione, con gara chiusa a inizio ottobre, è stata affidata solo ieri, dopo oltre cento giorni di attesa» hanno proseguito il sindaco e l’assessore. «Ancora una volta ci siamo assunti una responsabilità in prima persona per portare benefici alla cittadinanza, in questo caso in particolar modo ai meno fortunati. Questo significa amministrare, ed è un ruolo assai più delicato di quello di chi si limita a bacchettare e criticare, strumentalizzando situazioni delicate, per un tornaconto politico che, visti i risultati, non arriva perché i cittadini preferiscono premiare la competenza e la serietà, non le chiacchiere e la ricerca ossessiva di visibilità. Altro che opposizione costruttiva e responsabile, i consiglieri si fanno dettare l’agenda politica dalle chiacchiere da bar e dal risentimento personale» hanno concluso il primo cittadino di Pollena Trocchia Carlo Esposito e la delegata alle politiche sociali, Carmen Filosa.

Fonte immagine: rete internet.