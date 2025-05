Circumvesuviana, treno fermo sulla Napoli-Sorrento, due studentesse si sentono male

Malore per due giovani studentesse sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. Lo sdegno dei comitati pendolari vesuviani.

Ancora una giornata da incubo per i pendolari della Circumvesuviana. Nella mattinata di ieri, tra le 9 e le 13, l’ennesimo disservizio sulla linea per Sorrento ha lasciato centinaia di passeggeri bloccati, senza informazioni né assistenza. Tra loro, anche due giovani studentesse, costrette infine a rinunciare al viaggio e a fare ritorno a casa.

Una volta rientrate, entrambe hanno accusato gravi malesseri fisici. Una delle due ha avuto un malore già in serata, tanto da rendere necessario l’intervento della guardia medica. Durante la notte le sue condizioni sono peggiorate, richiedendo un nuovo intervento: il medico ha ipotizzato un colpo di calore come possibile causa. Anche l’altra studentessa ha manifestato sintomi simili, con episodi di vomito nel pomeriggio.

Quasi quotidianamente, ritardi e cancellazioni causano sovraffollamenti sui treni di tutte le linee vesuviane. L’episodio di ieri è solo uno dei tanti denunciati dai comitati dei pendolari, che hanno espresso indignazione e rabbia nei confronti dell’EAV, soprattutto alla luce della chiusura per quattro mesi della linea per Baiano.

“Ecco a cosa portano questi continui disservizi: non solo disagi e ritardi, ma veri e propri rischi per la salute. I disservizi sconquassano piani di vita, distruggono giornate, compromettono studio, lavoro e benessere. Basta! Questa dirigenza dell’EAV, già da ieri, deve andare via!”, si legge in una nota diffusa dai comitati.