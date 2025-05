Giancarlo Moccia: “Curare Nola come si cura un paziente. Con ascolto, metodo e responsabilità”

Nola. Riceviamo e pubblichiamo:

Nola, 21 maggio 2025 – “Quando fai il medico – e lo fai con coscienza – impari che non puoi limitarti a curare i sintomi. Devi risalire alle cause, agire con metodo e prenderti cura della persona. È lo stesso approccio che porto nella mia candidatura al consiglio comunale di Nola: un impegno fatto di ascolto, presenza e responsabilità.”

Con queste parole Giancarlo Moccia, medico e già consigliere comunale, spiega la sua candidatura al fianco di Andrea Ruggiero nella lista “Solo per Nola” per restituire dignità e centralità alla città di Nola.

“Nola oggi è ferma. Ha perso il suo ruolo guida nel territorio, la sua anima culturale, la qualità della vita che la distingueva”, afferma Moccia. Tra i punti critici evidenziati: il caos della mobilità urbana, l’assenza di spazi per i giovani, il degrado delle periferie e lo stato critico dell’assistenza sanitaria territoriale.

Uno degli esempi più emblematici è Piazzolla: “Ogni estate la ferrovia dismessa si trasforma in un bosco di sterpaglie e pericoli. Piazzolla non può essere trattata come un serbatoio di voti: è una comunità viva che merita attenzione e rispetto.”

Sanità, cultura, vivibilità, periferie: sono questi i nodi su cui Moccia intende intervenire, con una visione chiara e un’esperienza radicata. “Non faccio promesse impossibili. Ma mi impegno, ogni giorno, a lavorare per restituire servizi, opportunità e dignità alla nostra città. Per Nola. Per Piazzolla. Per Polvica. Per tutti noi.”