Circum, Eav rassicura pendolari di Nola e Pomigliano: nuovi treni in arrivo

“In attesa dell’arrivo dei nuovi treni e degli investimenti infrastrutturali, sono state adottate tutte le misure possibili per assicurare la continuità del servizio, nel rispetto degli standard di sicurezza in questo periodo transitorio”.

È la posizione che l’Ente Autonomo Volturno ha espresso oggi in Prefettura alle associazioni di utenti convocate per discutere dei disservizi che si registrano sulle linee vesuviane. “L’attuale modello di esercizio sulla linea Napoli-Torre Annunziata-Sorrento – spiega Eav in una nota – condiviso con tutti i sindaci alla presenza del prefetto per motivi di ordine pubblico, ha innalzato il livello di puntualità registrato nel secondo semestre 2023 e nel primo trimestre 2024.

Per la linea Napoli-Baiano sono state superate le difficoltà iniziali accadute alla riapertura. Eav, in tutti i casi, anche a fronte di un ingente sforzo economico, ha mantenuto i diversi servizi aggiuntivi automobilistici che collegano Baiano, Nola e Pomigliano al capoluogo campano. Contestualmente, è stata avviata un’attività di monitoraggio del servizio e delle frequentazioni utile a definire eventuali azioni correttive sostenibili”. Nello stesso comunicato, Eav “ribadisce la piena disponibilità ad ascoltare le istanze dei viaggiatori attraverso il dialogo continuo instaurato con i sindaci dei comuni serviti e le associazioni di categoria più rappresentative”.