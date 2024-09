La Filosofia, il Castello e la Torre Edizione 2024 – 2025

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il Festival di Filosofia di Ischia svoltosi a Settembre, noto per l’alta qualità degli interventi e delle discussioni culturali, ha visto la partecipazione di diversi istituti scolastici, tra cui il Liceo Torricelli di Somma Vesuviana . Quest’anno, la tematica scelta dalla Direzione scientifica del Festival è stata “Identità Artificiale”, un tema particolarmente rilevante nel contesto attuale, dove l’intelligenza artificiale e la tecnologia stanno modificando il nostro concetto di identità e di realtà.

Gli alunni del Liceo Torricelli guidati dai loro docenti ed accompagnati dalla Dirigente prof. ssa Anna Giugliano, hanno ottenuto ottimi risultati, dimostrando una comprensione approfondita delle implicazioni filosofiche, etiche e sociali dell’argomento. Hanno contribuito al dibattito con interventi, presentazione di Panel argomentativi e riflessioni che hanno messo in luce come l’intelligenza artificiale possa influenzare il modo in cui ci percepiamo come individui e come società, con un focus su questioni come l’autenticità, il rapporto tra l’umano e il tecnologico, e le nuove sfide che l’IA pone alla nostra nozione di identità personale.

L’evento che si è svolto nella splendida cornice del Castello Aragonese e della Torre Guevara, ha rappresentato un’importante occasione di crescita culturale e filosofica per gli studenti, che si sono distinti per la qualità del loro contributo ed argomentazioni in un contesto di alto profilo accademico e di tavole rotonde filosofiche.