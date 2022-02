Ciao Ciao, una settimana dopo, Sanremo ha il suo vero tormentone

Settimo nella classifica finale ma tra i primissimi posti per gli ascolti post Festival, il trascinante brano dalla travolgente coreografia de “La Rappresentante di Lista” spopola ovunque.

Paolo Sorrentino sul suo profilo Instagram ha postato un esilarante «finale alternativo» del film «È stata la mano di Dio», da poche ore candidato italiano alla corsa come Miglior film internazionale agli Oscar 2022.

Con Ciao Ciao si salutano il protagonista Fabietto e il piccolo Munaciello, figura simbolo della Napoli sacra e al contempo profana.

La band di Veronica Lucchesi e di Dario Mangiaracina ha annunciato sui social l’uscita di una nuova edizione del suo ultimo album, My mamma, uscito lo scorso anno.

“Abbiamo scritto Ciao Ciao col sorriso sugli occhi e ci sorprende ogni giorno di più. È indescrivibile per noi due vedere quello che sta accadendo in questi giorni. Dentro questa nuova edizione del nostro quarto disco troverete anche Be My Baby che, sul palco di Sanremo con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, è stata la nostra indimenticabile Prom Night Techno. Da stasera My Mamma Ciao Ciao Edition sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e vi assicuriamo che non è finita qui. Con amore Dario & Veronica”.