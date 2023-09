Chi era Giovanni, giovane musicista ucciso da un 16enne

Il 16enne, che era imputato di aver ucciso il musicista di 24 anni in Piazza Municipio, ha confessato l’omicidio.

Giovanni Battista Cutolo era il 24enne che ha perso la vita ieri. Il ragazzo è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco da un 16enne dopo una lite avvenuta in pieno centro alle 5 del mattino circa. Il motivo del litigio è un parcheggio avvenuto male e, stando alle prime dichiarazioni dei presenti, avrebbe avuto inizio per la fidanzata del 24enne che era con lui in quel momento in piazza Municipio. Un colpo, un solo colpo e Giovanni ha perso la vita mentre quella del carnefice 16enne è sicuramente rovinata e segnata dalla violenza che dilaga nel mondo giovanile.

La vittima, Giovanni, era un musicista: da sempre appassionato di musica, talentuoso e carismatico così come lo definiscono le persone che lo conoscevano, si era dedicato per tutta la sua vita all’amato corno che suonava nella Nuova Orchestra Scarlatti, una famiglia cui era molto affezionato.

Un ragazzo tranquillo e sempre sorridente che non amava litigare con nessuno ma preferiva sempre risolvere i problemi con il dialogo, così viene ricordato sui social nei migliaia di post dedicati, nel ricordo di un giovane che ha perso la vita a causa di una cultura di violenza di cui, purtroppo, si è tutti un po’ responsabili.