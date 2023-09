Somma Vesuviana, si ricostituisce il movimento politico “La Città Cambia”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Mercoledì 6 settembre, alle ore 18:30, presso la “Casa del Popolo” in via Campane n. 2, a Somma Vesuviana, si terrà l’assemblea costituente del movimento politico “La Città Cambia”.

L’assemblea e le votazioni saranno aperte a tutti gli iscritti al movimento e a tutti coloro che, contestualmente, decideranno di tesserarsi.

«Questo incontro», dichiarano i militanti de “La Città Cambia”, «rappresenta l’occasione per ridare forma e struttura a un movimento che, alla luce del degrado politico-amministrativo che si protrae da tempo in città, sente l’impellente esigenza di costruire un futuro migliore per Somma Vesuviana, instaurando un dialogo serio con i cittadini e stimolando nuove forme di partecipazione. L’elezione degli organi direttivi darà nuova linfa al movimento permettendo di mettere in campo, con continuità, azioni politiche, sociali e culturali per il territorio».

L’incontrò sarà strutturato in due momenti:

• Lettura, discussione e approvazione del Manifesto programmatico e dello Statuto del movimento.

• Elezione degli organi direttivi.