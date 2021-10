Casalnuovo, investì e uccise un giovane di Acerra: le autorità gli restituiscono la patente

E’ imputato per omicidio stradale. L’incredibile vicenda venuta a galla ieri a margine della prima udienza del processo.

“Quest’incredibile ingiustizia ha ucciso nostro figlio una seconda volta”. I genitori di Giuseppe Travaglino commentano tra le lacrime la decisione della prefettura di Napoli di restituire la patente al giovane che a bordo della sua 500 Abarth travolse e uccise, a Pomigliano, il figlio primogenito. F.M., 19 anni, di Casalnuovo, fu denunciato dai carabinieri la sera stessa del 20 settembre 2020, quando si consumò la terribile vicenda. Viaggiava su via Roma a forte velocità nel tentativo di sorpassare contromano la fila di auto ferme nel traffico della movida locale. Una coda che evidentemente gli era indigesta tanto da accelerare fino all’impossibile e prendere in pieno Giuseppe Travaglino, 24enne di Acerra che in quel momento stava attraversando a piedi la strada. Travaglino mori dopo qualche giorno di agonia, in ospedale.

Per F.M. iniziò tutta la trafila giudiziaria. Gli fu sospesa la patente. Poi però, qualche settimana fa, gli amici di Giuseppe Travaglino si sono accorti che F.M. era tornato a guidare. Ha una passione per le auto veloci il giovane di Casalnuovo. Si fa ancora fotografare davanti a vetture potenti e posta le immagini su Facebook. Poi ieri, vale a dire durante la prima udienza del processo (F.M. deve rispondere di omicidio stradale, ha chiesto il rito abbreviato che prevede uno sconto di pena) è venuta a galla l’amara verità. “E’ vero: hanno restituito la patente al pirata della strada”, la disperazione dei parenti della vittima, la mamma, il papà, le due sorelle. La restituzione del titolo di guida è avvenuta appena tre mesi dopo la morte di Giuseppe, ragazzo d’oro laureato in economia con 110 e lode e con un posto di lavoro appena ottenuto in una prestigiosa azienda di Stato.

“Questa vicenda davvero incresciosa e sconfortante – afferma l’avvocato Flavio Lamberti, legale di parte civile – si può spiegare solo col fatto che chi doveva comunicare alla prefettura di Napoli che Giuseppe aveva prima subito lesioni gravissime per poi morire dopo alcuni giorni di agonia non ha comunicato un bel nulla. La prefettura è rimasta di sicuro ignara delle conseguenze gravissime dell’accaduto”. La difesa dell’imputato conferma. “Per la questione della patente confermo l’evidente stortura che si è verificata – spiega l’avvocato Antonio Pelliccia, legale dell’imputato – effettivamente il mio assistito è stato destinatario di un provvedimento del prefetto della provincia di Napoli che ha comminato una sanzione di soli tre mesi di sospensione della patente di guida. Ciò evidentemente – spiega Pelliccia – è collegato alla circostanza che al prefetto sia stata segnalata soltanto la violazione del codice della strada da parte del mio assistito e non anche le gravissime conseguenze derivate da questa stessa violazione, per cui si è verificata la stortura del rilascio della patente a distanza di pochissimo tempo dall’accaduto”. Il legale dell’investitore di Giuseppe tenta di gettare acqua suo fuoco.

“Mi preme però evidenziare – aggiunge Pelliccia – che sono stato io stesso a sottolineare questa circostanza a chi di dovere, anche all’ufficio di procura. La magistratura però non è potuta ancora intervenire su questa questione perché bisognerà attendere prima l’esito del processo. Mi sono quindi potuto attenere solo a una valutazione di opportunità invitando il mio assistito a mantenere nel frattempo un contegno e una condotta adeguati alle contestazioni che gli sono state avanzate. Ha venduto la vettura coinvolta nella vicenda e mi ha assicurato che guida altre auto in casi eccezionali, proprio per non suscitare lo sdegno dei familiari del povero Giuseppe Travaglino”.