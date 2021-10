Ruba a casa di due preti e in due chiese: scoperto dai video e portato in cella

CALVIZZANO – I Carabinieri della stazione di Calvizzano hanno tratto in arresto un 39enne di Secondigliano, già noto alle Forze dell’Ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli Nord su richiesta di questa Procura della Repubblica.

L’uomo è ritenuto gravemente indiziato per aver commesso quattro furti nei mesi di agosto e settembre. La complessa attività d’indagine ha permesso di ricostruire le azioni delittuose dell’uomo che lo scorso 11 settembre ha commesso dei furti presso la chiesa di San giacomo di Calvizzano nonché presso le abitazioni del parroco e del sacerdote.

L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha permesso altresì di documentare il coinvolgimento del 39enne, per il furto avvenuto il 1° agosto 2021, nella chiesa San Rocco di Marano di Napoli.