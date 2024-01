Casalnuovo, altra “Gioia” in trasferta. Due Cannavaro in campo

E’ il Real delle meraviglie. Quello che continua a stupire e a regalare emozioni. Altro che matricola. I granata sono tra le più belle realtà di questo girone. Partita dopo partita la squadra di mister Raffaele Esposito ha rafforzato la propria identità divenendo una formazione difficile da battere, con un gioco esplosivo e con un’idea di calcio innovativa e spettacolare. La vittoria contro la Gioiese fuori casa, nonostante i calabresi siano fanalino di coda, non era scontata.

Una trasferta insidiosa, con la squadra di casa con una formazione composta da tanti giovanissimi (in prevalenza 2004/05) che ci hanno provato fino alla fine ma è prevalsa la qualità dei campani che hanno messo a segno il terzo risultato utile consecutivo grazie ai gol di Sarno e di Dicorato che realizza il suo primo centro in maglia granata. Terza gara di fila che i campani non subiscono gol. Mister Esposito opta per il turnover in questo turno infrasettimanale dando spazio dal primo minuto a Bucolo, che ritorna ad indossare la fascia da capitano, Sarno, Buchicchio e Sgambati. Il gol del vantaggio per il Real Casalnuovo arriva nel finale del primo tempo, al 39’, grazie a Vincenzo Sarno. Nella ripresa invece, al 70’, il sigillo di Dicorato che fissa il risultato sullo 0-2. Vittoria importante che lancia il Real Casalnuovo al quarto posto, in piena zona playoff con 36 punti. Si torna subito in campo domenica 21 gennaio allo stadio Iorio di Casalnuovo dove i granata affronteranno il Città di Sant’Agata.

GIOIESE 1918 – REAL CASALNUOVO 0-2 (0-1)

GIOIESE 1918: Tammaro, Maressa, Cissokho (35’ st De Rosa), Mandaglio, Montefusco, Messaggi, Armani (21’ st Foti), Toscano (48’ st Di Pinto), Sanchez, Di Maggio, Miceli. A disposizione: Lando, Damato, Latella. Allenatore: Arcidiaco

REAL CASALNUOVO: Rossi, Piga, Dicorato, Croce, Carnevale (31’ st Ruggiero), Bucolo (37’ st Cannavaro M.), Sarno (22’ st Pinna), Pezzi, Buchicchio, Sgambati (44’ st Cannavaro A.), Vivacqua (22’ st Reginaldo). A disposizione: Viola, Castellano, Camorani, Caropreso. Allenatore: Esposito

ARBITRO: Cafaro di Alba-Bra

ASSISTENTI: Allievi di San Benedetto del Tronto e Marchesin di Rovigo