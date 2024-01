Rapina choc a Somma: anziani sorpresi nel sonno e picchiati nonostante il bottino

Somma Vesuviana – Rapina choc nella notte in via Garibaldi a Somma Vesuviana: l’irruzione è avvenuta in un’abitazione del Parco Augusteo. Quattro balordi incappucciati, dopo aver scavalcato il muro attraverso la condotta del gas, sono entrati dalla finestra della cucina, sorprendendo una coppia nel sonno.

La cosa più eclatante è dovuta al fatto che le due persone anziane sono state picchiate con violenza, pur offrendo a loro il poco bottino che era in casa. Sul posto i carabinieri e la scientifica di Castel Cisterna. Giorni fa, nello stesso posto, vi era già stato un tentativo di rapina, sventato per fortuna per la fugace azione del proprietario.

Le modalità del colpo e lo scasso lasciano pensare che ad agire sia stata una banda di delinquenti molto esperti.