Buono come il pane: al Casamale la sapienza del panettiere-astrofilo Salvatore Nocerino

Somma Vesuviana. Compie sessant’anni il panettiere astrofilo del Casamale. Salvatore Nocerino, detto ‘Scatena’, è una vera istituzione del centro storico della città di Somma Vesuviana. Nel suo forno a vico Lentini, tra un invitante odore di pane e di lievito madre, il panettiere discute di teorie evoluzioniste, degli universi multipli, di stelle e di galassie, mentre dà forma e sostanza alle pagnotte, trattate con grande cura e con attenzione. La gente ascolta divertita le esternazioni di Salvatore ed un poco si meraviglia di tanto estro e della sua sapienza.

L’attenzione dei clienti è sempre massima anche perché nel forno l’equilibrio è precario, a causa dei nugoli di farina che ricoprono anche il pavimento. “Il carbonio – afferma Salvatore Nocerino – è la base della vita. Siamo figli delle stelle, nati per caso da una grande esplosione. Le particelle, poi, si sono assemblate per dare forma e sostanza alla materia. Adesso, però, vi devo lasciare perché nel forno bruciano le freselle”. Il panettiere filosofo è sempre preso dalla dualità spazio – tempo. Vorrebbe uniformare le sue esigenze alla Teoria della relatività, ma gli impegni che ha sono veramente tanti e si deve adeguare alla realtà del lavoro. Vanta al suo attivo una buona preparazione. Oltre alle leggi del cosmo, conosce i principi della Dieta mediterranea ed è un ecologista ante litteram. “Mi sono formato – riprende a parlare, tenendo sempre un occhio alle freselle – con la lettura di Focus e con i programmi televisivi di Quark. Per quanto riguarda l’arte bianca ho rilasciato interviste allo scrittore Angelino Di Mauro, il cui libro conservo tra le cose più care. Da più di quarant’anni produco pane, secondo le regole antiche. I clienti apprezzano il mio impegno”. Le produzioni di Scatena sono veramente speciali. Non solo pane e derivati, ma anche delle pizze al forno, il cui sapore penetrante fa il giro dell’intero vicolo e poi ritorna indietro. Salvatore l’astrofilo eredita una sapienza antica. Il forno a vico Lentini, infatti, fu fondato dalla madre Anna Capasso nel 1972, quando rimase vedova.

La vera regista delle attività è, però, Maria Busiello, la moglie di Salvatore, donna intelligente e scaltra. La signora tiene a bada il marito con sperimentata maestria. Ne governa e limita le performance artistiche, riducendole all’essenziale. Il folclore è necessario a ravvivare l’ambiente, ma devono essere sempre rispettati i principi della qualità e della massima produttività. La padrona di casa tiene anche l’amministrazione del forno ed ha sempre un sorriso ed una parola buona per tutti.

Completa il simpatico ‘quadretto’ familiare Franceschina, madre ultraottantenne di Maria. L’anziana donna, muovendosi come un equilibrista, appesa ad un filo sospeso, perfeziona l’opera di Salvatore e della figlia, portando le pagnotte direttamente a domicilio di amici e clienti fidati. Franceschina è una presenza attesa e beneaugurante. Un messaggero di fragranza antica. Una commovente figurina del passato che richiama molta tenerezza e nostalgia.