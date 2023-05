Brusciano, successo per la seconda edizione dell’Incontro Giornalistico Letterario

Riceviamo e pubblichiamo dalla Pro Loco di Brusciano.

Brusciano per una sera palcoscenico di importanti figure del mondo del giornalismo, della letteratura e dello sport. La seconda edizione dell’Incontro giornalistico letterario Guido De Ruggiero è stato un trend di continue emozioni e colpi di scena. Il mix vincente scuola e Pro Loco ha dato l’opportunità agli alunni di entrambi i plessi, De Filippo-De Ruggiero e Dante Alighieri, di potersi confrontare con lo scrittore Lorenzo Marone, il giornalista Peppe Iannicelli, il campione olimpionico di pallanuoto Pino Porzio e l’artista Angelo Iannelli.

L’evento, a cui è stato concesso il patrocino comunale, anche quest’anno ha visto come protagonisti gli alunni dei due plessi scolastici, che con la loro spontaneità e naturalezza hanno entusiasmato l’intera platea attraverso domande ai relatori e con l’esposizione di loro elaborati. Una menzione speciale alla Pro Loco di Brusciano, recentemente insignita con denominazione APS, è arrivato direttamente dall’UNPLI nazionale per la partecipazione al concorso Salva la tua lingua locale sezione scuola. “Davvero una meravigliosa serata – afferma il Presidente Proloco di Brusciano Antonio Francesco Martignetti – nella quale la parola riscatto è stato il filo conduttore dell’intero evento, il tutto reso possibile grazie alla sinergia tra tutte le realtà coinvolte. Un grazie speciale va ai dirigenti e docenti delle scuole cittadine e all’amministrazione comunale per il loro supporto. La naturalezza e la passione dei nostri ragazzi è stato un momento bellissimo e che mi auguro ricorderanno per tutta la vita. Ci auspichiamo che da questo evento, si possa partire, per un sinergico e costruttivo confronto tra tutte le forze istituzionali e associative del territorio, tenendo come riferimento cardine la crescita culturale e sociale dei nostri ragazzi”.