Intimidazione al sindaco Buonauro: i sindaci del nolano chiedono la nomina del capo della Procura della Repubblica

Con un documento indirizzato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella sua doppia veste di capo dello Stato e presidente del Csm, oltre che ai ministeri di Grazia e Giustizia e della Difesa, al Prefetto ed al questore di Napoli i sindaci dell’area nolana chiedono a gran voce che venga immediatamente ripristinato il ruolo di vertice alla Procura della Repubblica di Nola e che la compagnia di Nola, oggi dislocata nelle stazioni di Tufino e di Cimitile, per la mancanza di una struttura idonea, torni nel territorio del Comune capofila.

E’ quanto è stato stabilito nel corso dell’incontro che si è tenuto questa mattina nell’aula consiliare del municipio di Nola dove i primi cittadini del territorio sono accorsi per esprimere concreta solidarietà e vicinanza al collega Carlo Buonauro vittima, l’altra notte, di un raid incendiario che ha distrutto l’auto e lo scooter parcheggiati sotto il portico dell’abitazione dove il magistrato vive insieme con l’anziana madre e dove sono residenti anche sua sorella con il marito e tre figli.

A dare impulso all’iniziativa è stato il sindaco di Camposano Francesco Barbato che ha sollecitato i colleghi dell’Agenzia di Sviluppo dei Comuni dell’area nolana per chiedere a gran voce il sostegno e la presenza delle istituzioni centrali nel territorio dell’area nolana dove negli ultimi mesi si sono verificati numerosi casi di intimidazioni ai danni di amministratori comunali e sindaci.