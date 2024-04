British School San Giuseppe Vesuviano: l’Open Day della scuola che sta rivoluzionando l’apprendimento dell’inglese

La British School Group di San Giuseppe Vesuviano apre le porte della sua sede per due giornate interamente dedicate all’Open Day!

La British School Group di San Giuseppe Vesuviano è da anni considerata una delle scuole migliori sul territorio per poter apprendere e accrescere la propria conoscenza della lingua inglese.

La scuola è collocata nel cuore del paese vesuviano a pochi passi dal Santuario che ne porta il nome. La struttura è nuova e moderna.

La reception è dove si viene accolti dal gentile personale ed è l’ambiente in cui si possono scambiare quattro chiacchiere in compagnia prima dell’inizio delle lezioni.

“Ci piace passare qualche minuto in compagnia. È ricaricante per noi.’’ “È stimolante poter ascoltare i pareri altrui ed avere un confronto. I bambini, poi, sono quelli che ci regalano i sorrisi più grandi’’.

Queste sono le parole delle ragazze della segreteria. Due ragazze gentili e attente che con il loro modo di fare accolgono gli studenti di tutte le età, con un piccolo occhio di riguardo ai più piccoli, soprattutto ai piccolissimi che contano appena 3-4 anni di età.

Domenico, CEO del British School di San Giuseppe Vesuviano, ha progettato una scuola con aule abbastanza grandi da poter accogliere gli studenti in un ambiente attuale e soprattutto ricco di tecnologia. Ogni aula dispone di lavagne multimediali e cuffie all’avanguardia per ogni studente, utili per l’apprendimento della lingua tramite la pratica dell’ascolto.

Alla nostra domanda poi a Frank, il Direttore Didattico, sugli insegnanti e sul loro modo di gestire gli studenti; lui ci risponde: “Gli insegnanti del corpo docenti firmato British School San Giuseppe Vesuviano, sono qualificati e abilitati all’insegnamento dell’inglese a bambini, ragazzi e adulti. Il monitoraggio è per noi elemento imprescindibile e questo vale per ogni singolo studente dei 300 che ne conta la nostra scuola. Gli studenti sono tutti diversi tra loro ma gli insegnanti, dedicano sempre il giusto tempo a ogni alunno, senza mai lasciarne nessuno indietro. I nostri programmi? Seguono le linee europee del QCER e soprattutto prepariamo alle più importanti certificazioni linguistiche, di cui Cambridge per la quale è possibile sostenere gli esami nella nostra sede di San Giuseppe Vesuviano”.

Basta trascorrere poche ore in segreteria e capire che siamo entrati in una scuola con personale preparato e qualificato, una scuola in cui l’impegno, la passione e il successo la fanno da padroni.

“Il nostro lavoro è il più bello e soddisfacente del mondo, e siamo immensamente fieri della nostra realtà. Noi abbiamo una fortuna incredibile: siamo parte integrante del futuro dei nostri studenti. Ci sono bambini che arrivano da noi piccolissimi, crescono con noi, condividiamo insieme a loro ogni successo, li vediamo diventare grandi con sogni e aspirazioni e non c’è per noi gioia e soddisfazione più grande. Siamo molto più fortunati ancora degli insegnanti della scuola pubblica, perché noi condividiamo insieme a loro più cicli di studio.

E poi ci sono gli adulti, che arrivano per rimettersi in gioco, in un mondo che si è evoluto rispetto a qualche anno fa e in cui l’inglese è diventato indispensabile. E noi ci siamo. Ogni singolo studente deve sentirsi a casa, sentirsi accolto, compreso. Ogni singolo studente e ogni singola mamma e ogni singolo papà, perché non dimentichiamo che l’elemento per noi imprescindibile è la fiducia che i nostri studenti e le loro famiglie ripongono in noi.

Io ho 311 figli, dai 2 ai 50 anni” Se la ride Rosamaria, coordinatrice del British School Group di San Giuseppe Vesuviano.

E una mamma conferma “Le mie due figlie sono da anni parte della famiglia di British School Group di San Giuseppe Vesuviano. Sono felicissima della scelta fatta anni fa e consiglio a tutti di affidarsi a loro. Un team attento e responsabile di cui le mie ragazze non possono farne a meno. Ed è anche grazie a loro che sono cresciute con obiettivi precisi: da piccole quello che contava era essere bravissime in inglese a scuola, adesso che sono cresciute sono determinate a realizzare i loro sogni e pensano a un futuro in grande”.

L’evento si terrà proprio nella loro sede: sabato 20 aprile dalle 16:00 alle 18:00 e domenica 21 aprile dalle 10:00 alle 12:00.

La scuola si trova in Via XX Settembre, 45, a pochi passi dal santuario e nei pressi della Banca Intesa San Paolo, all’interno del complesso che porta lo stesso nome della strada che lo ospita. Sarete accolti con gioia ed umiltà.

Il nostro staff sarà a completa disposizione di tutti coloro che vorranno visitare la scuola e vorranno immergersi in un’ondata di novità, spensieratezza e cultura con le attività pensate per questi due giorni speciali.

In questo modo tutti potranno avere un assaggio di cosa significa studiare con British School e forse dopo il primo assaggio non potrete più farne a meno.

L’invito è esteso a tutti, perciò non mancate!

Imparare l’inglese non è mai stato così semplice!