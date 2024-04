Castello di Cisterna, verso il Giubileo parrocchiale. Un programma ricco di eventi culturali

Riceviamo e pubblichiamo.

In cammino… verso il Giubileo

Per la comunità di Castello di Cisterna il cammino di avvicinamento al Giubileo parrocchiale del 2025 è già iniziato. Il 13 Luglio 2023, alla presenza del Vescovo diocesano mons. Francesco Marino, è stato presentato il ricco calendario di eventi e manifestazioni che culmineranno con la celebrazione dell’evento giubilare a maggio del prossimo anno. Un ricco programma di eventi e iniziative culturali.

Ha esordito la prof.ssa Fiorella Chirollo, presidente della Pro Loco CASTRUM APS, il 6 dicembre 2023, con la prolusione “Da San Nicola a Santa Klaus”: un interessante excursus, tra agiografia e leggenda, nella figura del Santo Vescovo di Myra, patrono di Castello di Cisterna. Il 20 aprile prossimo è prevista una ricognizione storica e architettonica del complesso abbaziale di san Nicola condotta dal dott. Gennaro Caprioli, cultore di storia e arte del territorio e dagli architetti Andrea Di Sena e Raffaele Castaldo.

Nel mese di maggio, lo storico dell’arte Mino Iorio proporrà una lettura critica e filologica del ciclo pittorico di Vincenzo De Mita presente nella abazia di San Nicola. A novembre, invece, la storia civile e la storia religiosa della comunità cisternese saranno oggetto degli approfondimenti di Don Nicola De Sena presbiterio diocesano e dagli storici Ferdinando Di Dato e Giovanni Buglione. Agli inizi del 2025 ci sarà una ricognizione sugli interventi di restauro curati dal maestro Luigi Minichino e una rassegna di referenze bibliografiche e documentarie, precederanno di qualche mese, l’apertura del Giubileo parrocchiale da parte del Vescovo diocesano, mons. Francesco Marino. La raccolta e la pubblicazione in volume degli atti e dei documenti prodotti saranno curate dal comitato scientifico e dalla Pro Loco CASTRUM APS.