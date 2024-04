World Dog Show a Zagabria, la vice campionessa Pupetta è di Nola

Riceviamo e pubblichiamo.

È di Cinquevie di Nola la Vice Campionessa del Mondo di razza mastino napoletano, il suo nome è PUPETTA.

Si è tenuto a Zagabria, (Croazia) Il World Dog Show l’esposizione cinofila, riconosciuta dalla FCI (Federazione cinologica internazionale) organizzata ogni anno in un paese diverso. La caratteristica che differenzia questa manifestazione da altre esposizioni internazionali, è quella che ai vincitori per ogni razza si attribuisce il titolo di Campione del Mondo.

Ad aggiudicarsi un importante titolo, VICE CAMPIONESSA DEL MONDO, è la bellissima PUPETTA proveniente da Cinquevie di Nola / Pozzoceravolo in provincia di Napoli femmina di mastino napoletano, di 28 mesi che vince anche il CAC in classe libera femmine.

Il valore cinotecnico di un titolo è tale se mette in evidenza la corrispondenza di un soggetto con lo standard di razza, ed il suo stato di forma e salute, ai fini del suo potenziale contributo al miglioramento della razza.

Nata e cresciuta nella famiglia di Maria Esposito che insieme al marito Agostino Nunziata con gli amati figli Mario e Saverio super appassionati, portano avanti una passione familiare.

“Per noi un ulteriore obiettivo che con coraggio abbiamo raggiunto e non possiamo nascondere la nostra gioia. Un valore aggiunto sulle eccezionali doti di Pupetta e sulla sua eccellente femminilità, un esemplare di questa magnifica e storica razza che è il mastino napoletano, eccellenza della cinofilia e conosciuto in tutto il mondo per la sua mole ma soprattutto per la sua fierezza, lealtà e fedeltà” dichiara Maria Esposito, proprietaria ed allevatrice.