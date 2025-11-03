Boscoreale, uccisione diciottenne: si costituiscono due giovani

Due giovani, di 18 e 23 anni, si sono consegnati ai carabinieri a cui hanno riferito di essere stati loro a sparare contro il diciottenne di Boscoreale, Pasquale Nappo ucciso ieri notte in piazza Pace.

Secondo quanto si è appreso, a esplodere i colpi di pistola, uno dei quali è risultato fatale per il diciottenne, sarebbe stato il coetaneo della vittima. I due viaggiavano in sella a uno scooter quando sono entrati in azione. Dalle prime dichiarazioni dei due giovani, sembrerebbe che l’obiettivo era proprio Nappo e che l’ipotesi sarebbe una vendetta dopo una lite risalente a qualche giorno prima.

Nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di fermo dalla Procura di Torre Annunziata. Sul fatto indaga il nucleo investigativo dei carabinieri di Torre Annunziata coordinato della Procura.