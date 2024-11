Esplosione di una bomba carta, la scorsa notte a Boscoreale. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, verso le 2, sono intervenuti in via Nazionale passanti all’altezza del civico 104 per la segnalazione di un’esplosione.

Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, sembra che poco prima un grosso petardo tipo bomba carta sia esploso danneggiando la serranda di un esercizio commerciale.

Indagini in corso da parte dei carabinieri