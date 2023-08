Bomba distrugge sala ricevimenti. L’ombra del racket

Casoria. Esplosione di origine dolosa in struttura ricevimenti. Europa Verde: “Fatto inquietante, sia fatta subito luce sulle cause”

“L’esplosione avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì nella sala eventi Diamond in via Ludovico Ariosto a Casoria, getta ombre inquietanti sulla sicurezza dei cittadini e induce a nuovi timori sulla presenza criminale nel nostro territorio. Secondo le prime informazioni, l’incendio divampato nella struttura sarebbe di origine dolosa. Non accadeva da anni un episodio simile, in un luogo che si trova a pochi metri dalla sede dell’Asl, una delle aree più urbanizzate dell’intera città.

Dai primi rilievi sembra non ci siano state richieste estorsive verso i titolari della struttura ma ci auguriamo che i Carabinieri di Casoria che stanno indagando riescano a fare luce su quanto accaduto. Lo riteniamo doveroso in un comprensorio tra Casoria, Afragola, Caivano e comuni limitrofi merita una risposta forte da parte delle istituzioni, a partire da una presenza fissa e costante delle forze dell’ordine e di una attività di intelligence che riesca a eradicare la criminalità da questi luoghi”. Lo hanno dichiarato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale a Casoria di Europa Verde Salvatore Iavarone.