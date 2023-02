Blitz contro furti, polizia municipale recupera 17 auto rubate

CASORIA. Un colpo importante è stato assestato dagli agenti della Polizia Locale di Casoria al fenomeno dei furti d’auto, molto sentito in Città. Gli uomini del comando di Polizia Municipale hanno recuperato 17 vetture risultate rubate: il blitz è scattato nell’ambito di un’attività di repressione tesa a contrastare tale fenomeno e messa in atto dall’inizio di dicembre fino a metà febbraio.

L’ultimo veicolo di provenienza furtiva, una Fiat 500L, è stato rinvenuto soltanto poche ore fa dagli agenti. Le 17 auto recuperate costituiscono il fiore all’occhiello di un ampio servizio di controllo del territorio che ha dato risultati notevoli anche in altri ambiti.

Nel dossier trimestrale della Polizia Locale, relativo ai mesi di dicembre, gennaio e febbraio, emergono risultanze di grande importanza. Gli agenti hanno rilevato ben 1361 infrazioni, al ritmo di circa 15 al giorno. Di particolare interesse sono i risultati ottenuti nella lotta ai furbetti con 377 multati per sosta vietata (345 dei quali con rimozione) e 784 violazioni per occupazione indebita di spazi (30 su posti per invalidi e 10 su rampe e scivoli). Setacciati anche contrassegni e permessi per la sosta degli invalidi.

Il dossier è stato analizzato nel corso della visita al comando di via Castagna, effettuata dal sindaco Raffaele Bene e dall’assessore alla Sicurezza Marco Colurcio, che si sono complimentati con l’intero corpo di Polizia Locale per i risultati ottenuti nell’ultimo periodo e per la grande abnegazione mostrata.

ATTIVITA’ POLIZIA LOCALE 1/11/22-1/2/23

TOTALE INFRAZIONI: 1361

AUTO RUBATE RECUPERATE: 17 (fino al 15/2)

SOSTA VIETATA: 345

SOSTA SU MARCIAPIEDI: 339

AUTO SENZA ASSICURAZIONE: 36

MULTE A DEPOSITI E CANTIERI: 15

USO TELEFONO ALLA GUIDA: 7