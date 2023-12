Ato Napoli 3 Rifiuti, Sad 5, il coordinatore Ciro Pavone: «Una svolta epocale, cambieremo il sistema integrato dei rifiuti».

Riceviamo e pubblichiamo

Nel Consiglio d’ambito tenutosi oggi a Sant’Anastasia, sono stati approvati i Sad (sub ambiti distrettuale), dunque i nuovissimi distretti previsti dalla legge regionale (14/2016) in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

«Quest’oggi, nella nostra aula consiliare, a chiusura di un anno di lavoro incessante, il Consiglio di ATO Napoli 3 ha approvato all’unanimità dei presenti i nuovi Sub-Ambiti Distrettuali (SAD) – commenta il coordinatore Ciro Pavone, assessore all’ambiente di Sant’Anastasia –è una svolta epocale per il ciclo integrato dei rifiuti nella nostra provincia e il fatto che questo evento storico si sia tenuto a Sant’Anastasia dimostra la centralità della nostra azione politica».

«Un grazie sentito e di cuore al presidente Madonna Gioacchino, al direttore Enrico Angelone e a tutti i colleghi consiglieri – continua Pavone – mi sento rivolgere un pensiero di profonda gratitudine ed amicizia ai sindaci del SAD 5, con i quali ho strettamente collaborato in questi mesi. Proprio in virtù e per effetto della sinergia instaurata è stato possibile raggiungere questo fondamentale risultato».