A Ottaviano la Confraternita “S. Maria Visita Poveri” organizza una Mostra di stampe sacre

Da tempo la Confraternita, nel rispetto del ruolo che essa ha svolto e svolge nella storia della città, dedica una significativa attenzione alla storia delle arti che si ispirano ai valori della religione, come la Mostra presepiale.

Ora l’Amministrazione della Confraternita allestisce una “Mostra di Stampe Sacre Popolari della Campania”, e, dunque, di stampe che hanno un grande valore non solo religioso, ma anche sociale, come si cercherà di dimostrare in un prossimo articolo, con il sostegno della signora Priora Michela Annunziata, e anche di questa novità eccezionale, una Priora, si dovrà parlare.

Giova ricordare che la sede della Confraternita sta nella “Terra Vecchia” di Ottaviano, un luogo straordinario, in cui le cose, le voci e i silenzi hanno il fascino del tempo che fu e che è per sempre.