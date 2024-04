ASD MDA COCOON – Comunicazione istituzionale

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Dell’associazione sportiva ASD MDA COCOON

Si porta a conoscenza degli interessati che è convocata

l’assemblea di tutti gli associati e tesserati e di chi ne ha diritto per

il giorno 27 Aprile 2024 alle ore 22:00 in prima convocazione

ed in seconda convocazione il giorno 28 Aprile 2024 alle ore 10:00

presso la Sede Operativa sita in Via Villa Felice n° 82 – Sant’Anastasia (NA)

con il seguente ordine del giorno:

1) Analisi ed Approvazione Rendiconto economico-finanziario anno 2023

2) Relazione Missione Sociale

3) Delega al Consiglio Direttivo per la nomina Responsabile Tutore dei minori

4) Varie

Li 12 Aprile 2024

IL PRESIDENTE

SIG. Luisa Rea