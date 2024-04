Lo storico Gran Bar Riviera riapre le sue porte giovedì 25 aprile dopo un’accurata ristrutturazione

Riceviamo e pubblichiamo:

Il Gran Bar Riviera, rinomato locale della Riviera di Chiaia e fiore all’occhiello del gruppo Leonessa Experience, riapre con un look del tutto rinnovato e una particolare cura del dettaglio. Nel rispetto della storicità e della tradizione Carmine Leonessa, con l’ausilio dell’architetto Gianmarco Zucchi, ha voluto una ristrutturazione accurata che rinnovasse l’essenza dell’iconico bar, situato nel cuore pulsante della Riviera di Chiaia, lasciandone intatta l’anima e l’atmosfera tanto cara ai napoletani per numerose generazioni. Nuove fioriere e nuovi dehor all’esterno dove si potrà contare anche su un suggestivo carrello flambè per la preparazione di dolci al cucchiaio, una deliziosa sala da the e anche opere d’arte: infatti, ad arricchire la nuova veste del Gran Bar Riviera ci sono alcune opere dell’artista napoletano Massimiliano Spinosa. Una scelta di gusto e, soprattutto, di radici profondamente partenopee: l’opera centrale, «Il ruolo sociale del Caffè», racconta la funzione sociale della bevanda tanto cara ai napoletani, un «fluido» che unisce gli animi e crea connessioni a prescindere dalle diversità. A completare le installazioni, i Corni scaramantici opportunamente «tenuti» dai classici gesti partenopei e tre quadri – realizzati in resina con colori simboleggianti la differenza di offerta e raffiguranti le iconiche specialità pasticcere di Napoli: o’Babà, ‘a Riccia e ‘a Frolla, sfogliatelle prodotte dal Gran Bar Riviera a tutte le ore. Alla squadra di pasticcieri che animano ogni giorno i laboratori dolciari del Riviera si è recentemente aggiunto anche uno chef patissier francese, con un’offerta che si amplierà ancor più: dolci della tradizione napoletana, torte moderne, piccola pasticceria e molto altro, sempre con un solo fil rouge: la qualità. Variegata e ora ancor più ampia anche l’offerta della Gastronomia che permette a tanti di pranzare o cenare – con piatti della tradizione napoletana – a pochi passi dalle vie dello shopping, dai luoghi della movida, dalla villa comunale e dal meraviglioso Golfo di Napoli. Arricchita naturalmente anche la «cantina», con vini, distillati e champagne di pregio. «Dico senza retorica che mi sono realmente innamorato di questo luogo e della Riviera, sono stato immediatamente conquistato – dice l’imprenditore Carmine Leonessa – l’obiettivo, dal primo giorno, è stato fare del Gran Bar Riviera un salotto che accogliesse tutti, regalando a ciascuno un’esperienza unica in un ambiente accogliente, momenti di relax, convivialità e gusto». Il Gran Bar Riviera, con un laboratorio dolciario di lunghissima esperienza, offre inoltre forniture di alta pasticceria napoletana in tutta Italia e non solo, un rinomato servizio di catering per ogni evento ed occasione e un servizio di House Chef.