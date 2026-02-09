lunedì, Febbraio 9, 2026
Amministrative a Somma Vesuviana, il Movimento 5 Stelle si rifonda e scende in campo

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

 

Il Movimento 5 Stelle annuncia la propria partecipazione alle prossime elezioni amministrative a Somma Vesuviana.
Non ci tireremo indietro: i cittadini meritano una svolta vera, non l’ennesima riproposizione di logiche di palazzo che hanno già dimostrato tutti i loro limiti.

La situazione è sotto gli occhi di tutti. La recente nota istruttoria della Corte dei conti – Sezione Campania – fotografa una condizione finanziaria gravissima: un disavanzo complessivo di circa 18,9 milioni di euro, una contabilità giudicata inattendibile, debiti fuori bilancio e fondi accantonati in maniera insufficiente, con un concreto rischio di dissesto per il Comune.

Proprio per questo il Movimento 5 Stelle a Somma Vesuviana è stato totalmente rifondato.
Oggi il M5S è composto da attivisti storici, cittadini della società civile e persone provenienti da esperienze civiche radicate nel territorio, unite dalla volontà di rompere definitivamente con il passato.
Abbiamo voltato pagina, prendendo le distanze da chi in questi anni ha utilizzato il simbolo in modo incoerente e lontano dai valori fondanti del Movimento.

L’unica strada possibile è rompere con i vecchi vizi e costruire una nuova idea di amministrazione, fondata su principi chiari e non negoziabili:
-Trasparenza totale: ogni euro speso dovrà essere pubblicato online, in modo semplice e comprensibile a tutti.
-Partecipazione reale: le decisioni devono essere condivise con i cittadini, attraverso consulte, assemblee pubbliche e percorsi partecipativi autentici.
-Impatto concreto:programmare con serietà l’utilizzo delle risorse realmente disponibili nei prossimi anni – fondi regionali, nazionali ed europei – per rispondere ai bisogni reali della comunità: servizi pubblici efficienti, recupero degli spazi pubblici, manutenzione di strade e scuole, sostegno alle famiglie e alle fasce più fragili, valorizzazione responsabile del patrimonio culturale, artistico e ambientale.

Questi sono i pilastri del Movimento 5 Stelle: onestà, competenza, responsabilità e risultati misurabili.
Non promettiamo miracoli, ma l’impegno concreto a spendere ogni risorsa nell’interesse collettivo e con il massimo rigore.
Il Movimento 5 Stelle è al lavoro per costruire un progetto politico credibile, aperto e coerente con questi obiettivi, capace di offrire ai cittadini di Somma Vesuviana una reale alternativa alle amministrazioni del passato.
È ora di agire, scegli la trasparenza e la responsabilità che meritiamo tutti.
COL VOTO LIBERO, ABBASSI IL DEBITO !!!
Il Movimento 5 Stelle c’è.

ilMediano.com è un quotidiano online con sede a Somma Vesuviana, dedicato all'informazione sui territori vesuviani e dell'area metropolitana di Napoli: cronaca, politica, attualità, cultura ed eventi raccontati con attenzione al contesto locale e alle sue trasformazioni.

