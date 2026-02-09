Entrano in casa e rubano oro e denaro, furto a Pomigliano d’Arco

Ieri sera, domenica 9 febbraio, intorno alle 20.15, è stato segnalato alle autorità un furto in un’abitazione situata in via Bellini, a Pomigliano d’Arco.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero arrivati a bordo di un’Audi station wagon di colore grigio chiaro e si sarebbero dati alla fuga portando via oro e denaro.

Al momento del furto i proprietari non erano in casa, ma si sarebbero accorti dell’intrusione, avvisando le forze dell’ordine. Alla vista dell’arrivo della Polizia Municipale, il cosiddetto “palo” avrebbe segnalato la presenza delle pattuglie, consentendo ai ladri di fuggire rapidamente a bordo dell’auto.

L’episodio riaccende ancora una volta il dibattito sulla sicurezza a Pomigliano d’Arco: nonostante l’istituzione della zona rossa, molti cittadini continuano a dichiararsi preoccupati, poiché episodi simili sembrano non diminuire.

Immagine generata da IA