Afragola, furto di un pappagallo: ritrovato dalla polizia locale e consegnato al proprietario

Riceviamo e pubblichiamo
La Polizia Locale della Città di Afragola diretta Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, a seguito di denuncia di furto di un pappagallo da parte di un cittadino, dava immediatamente avvio alle attività di indagini finalizzate al ritrovamento dell’uccello ed ad individuare gli eventuali responsabili. Dopo una serie di accertamenti e verifiche poste in essere, le attività investigative portavano ad individuare un cittadino, quale presunto responsabile.
Dalle risultanze delle attività poste in essere il pappagallo veniva recuperato e restituito al legittimo proprietario. Il responsabile del furto veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.