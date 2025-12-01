Emozioni di luce: attrazioni natalizie a Pomigliano d’Arco

Piazza Giovanni Leone e le strade limitrofe si accendono per le feste natalizie con l’iniziativa “Emozioni di luce”



Le feste natalizie si avvicinano e Pomigliano d’Arco ha iniziato ad addobbare le strade e le piazze per creare un’atmosfera magica tipica del Natale. Domenica 29 novembre nella piazza principale della città c’è stata la prima accensione di luminarie artistiche accompagnate da spettacoli per bambini. Con il progetto “Emozioni di luce” l’obiettivo dell’amministrazione è promuovere il territorio e sostenere il commercio locale; motivo per cui le luminarie e le attrazioni resteranno accese il più a lungo possibile. Inoltre, è stato indetto, sempre dall’amministrazione, il concorso “Natale in vetrina” riproposto come seconda edizione per valorizzare la creatività e l’impegno dei commercianti. Durante le feste le vetrine più originali a tema natalizio saranno premiate da due giurie: una di esperti in design, un’altra formata dai cittadini che voteranno dai social. Il primo premio sarà di 750 euro, il secondo 550 e il terzo 300

Sabato 6 dicembre, invece è previsto un secondo momento di accensione che coinvolgerà il Parco delle Acque. In questa occasione verranno illuminate anche le strade periferiche, così da valorizzare non solo il centro di Pomigliano d’Arco ma anche le aree più decentrate.

Lunedì 8 dicembre al parco pubblico Giovanni Paolo II, sarà inaugurato il luna park che includerà una pista di pattinaggio e varie giostre per bambini. Sono stati inoltre previsti alcuni biglietti gratuiti destinati alle famiglie meno abbienti.

Per l’evento sono stati stanziati oltre 200.000 euro, tra risorse della Città Metropolitana e fondi dell’amministrazione comunale