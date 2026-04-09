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Afragola, blitz dei vigili: sigilli a cantiere con 30 tra negozi e appartamenti

Redazione1
di Redazione1

Controlli serrati sul territorio da parte della Polizia Locale di Afragola, che nei giorni scorsi ha eseguito un’ispezione in un cantiere situato in via Ciaramelli, portando al sequestro dell’intero complesso edilizio. L’attività è stata coordinata dal comandante, colonnello Antonio Piricelli.

Il fabbricato, in fase di completamento, si sviluppa su quattro livelli più un tetto termico abitabile e prevede la realizzazione di 25 unità abitative e 5 locali destinati ad attività commerciali. Un progetto ambizioso, ma che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, presenterebbe diverse irregolarità.

Gli agenti hanno infatti rilevato che le opere sono state eseguite in difformità rispetto ai titoli autorizzativi rilasciati dagli uffici competenti. Le difformità riguarderebbero sia aspetti strutturali sia l’uso degli spazi previsti nel progetto originario.

Particolarmente rilevante è la violazione legata all’occupazione di suolo pubblico. Secondo le risultanze degli accertamenti, il cantiere avrebbe invaso un’area comunale di circa 175 metri quadrati, appropriandosi di fatto di uno spazio non autorizzato.

A fronte di tali irregolarità, la Polizia Locale ha proceduto al sequestro della struttura, adottando un provvedimento di polizia giudiziaria finalizzato a bloccare i lavori e cristallizzare lo stato dei luoghi. Il sequestro è stato poi convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli Nord.

L’operazione conferma l’attenzione delle autorità locali nel contrasto agli abusi edilizi e nella salvaguardia del territorio, con controlli mirati su cantieri e nuove costruzioni per garantire il rispetto delle norme.

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