Castellammare di Stabia, successo per l’evento di beneficenza “Abili alla vita sotto le stelle”

Riceviamo e pubblichiamo:

Successo al lido Corderia per l’evento “Abili alla vita sotto le stelle “

Applausi per Angelo Iannelli e il suo team. Boom di presenti e grandi ospiti.

Ricordati: Marcello Colasurdo e Federico Salvatore.

Grande successo per l’evento di beneficenza “Abili alla vita sotto le stelle” che si è tenuto presso il lido Corderia di Castellammare di Stabia. L’iniziativa è stata organizzata dell’associazione Abili alla Vita A.P.S, ADM Associazione Dipendenti Maricorderia di Castellammare di Stabia, la Rete Cives e Vesuvius A.P.S. La serata si è aperta con il saluto telefonico del Direttore C.V . Alessandro Matrone che ha voluto vivamente ringraziare tutti i presenti, complimentandosi con gli organizzatori, in particolare ha ricordato l’impegno del Dott. Pasquale vicepresidente ADM Associazione Dipendenti Maricorderia per il suo operato nel sociale e tutti i dipendenti ADM Stabia . La serata ha visto la presenza e l’impegno per l’ottima riuscita della serata del presidente A.D.M Stabia Giuliano Di Maio e del direttore della spiaggia Lido Corderia Gaetano Esposito. Pubblico delle grandi occasioni e boom di presenze, intere famiglie si sono divertite e hanno trascorso una serata nel segno dell’ inclusione”. Per le istituzioni era presente il Sindaco di Casola di Napoli Rosalba Alfredo. Ospite gradito direttamente dalla fiction Rai (Mare Fuori ) l’attore Antonio D’aquino (MILOS) mentre per lo sport era presente la campionessa di danza paralimpica Giusy Sbaglio .

La serata è stata aperta dal mattatore della kermesse l’attore Angelo Iannelli (Ambasciatore del Sorriso) vicepresidente e socio onorario dell’Ass.Abili alla Vita A.P.S da sempre in difesa dei ragazzi meno fortunati che per l’occasione ha interpretato con maestria il suo personaggio “Pulcinella” sua anche la direzione artistica della manifestazione. La serata” Speciale” ha visto l’esibizione del cantante Luca Allocca che ha proposto alcuni suoi brani di repertorio, mentre il cantante Lino Ragosta ha omaggiato “Federico Salvatore” .Applausi a scena aperta per la travolgente paranza di musica popolare “Vesuvius “che ha omaggiato il loro compianto e storico leader del gruppo “Marcello Colasurdo ” . Il gruppo musicale era composto dai seguenti artisti : Guadagni Felice (Voce) Stefano Salvadore (Flauto) Gio, Gio’ (Tammorra) Tobia De Stefano (Fisarmonica) Rosa Fidato e Carlo Marino (Danzatori) . Finale con il Piano Bar di Alfredo e Rossella . Tutti gli artisti presenti alla manifestazione hanno coinvolto i tanti ragazzi “Speciali” a ballare e divertirsi .Si è cosi’ conclusa una serata indimenticabile” Abili Sotto le Stelle” tra: Inclusione ,musica, teatro e gastronomia . L’evento ha avuto come obbiettivo la realizzazione di un campetto per “Ragazzi Speciali” presso la sede di Abili Alla Vita A.P.S. Fotoreporter della manifestazione Nunzia Sicigliano .

Un evento che ha lasciato un segno ,mentre tutti pensano alle vacanze ,noi abbiamo pensato alla sofferenza con queste temperature di questi ragazzi” Speciali”

Grazie a tutti coloro che hanno reso questa serata unica

Comunicato Stampa Ass. Vesuvius