Acerra, LibriAMOci in piazza: il M5S inaugura la Bacheca della Bellezza

Nel giorno del cinquantesimo anniversario della morte del poeta ed intellettuale Pier Paolo Pasolini ad Acerra, il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle ha inaugurato qualcosa di semplice, ma profondamente simbolico: in via Leonardo da Vinci una bacheca di poesie e una casetta del libro, due piccoli spazi di libertà, cultura e condivisione, sempre aperti a tutti.

“Infatti solo poche settimane fa a pochi passi da questo luogo – fa sapere il gruppo territoriale pentastellato – si è verificato un episodio di spaccio sventato grazie alla prontezza della nostra parlamentare Carmela Auriemma, che ha segnalato la situazione alle forze dell’ordine, consentendo l’arresto dei responsabili. Da quel giorno abbiamo sentito ancora più forte la necessità di restituire alle nostre piazze la loro vera anima: spazi di famiglie, di bambini, di comunità. Su quella bacheca, ogni settimana, troverete parole, versi, pensieri che parlano di vita, di bellezza, di speranza. E nella casetta dei libri, chiunque potrà prendere, leggere o donare un libro: un piccolo gesto che può cambiare una giornata, un’idea, a volte persino una vita.

Non poteva esserci sorpresa più bella che ritrovare con noi il nostro amico Armando Granata, venuto a trovarci dalla sua nuova casa in Toscana. Con lui, anni fa, iniziò un cammino fatto di libri e comunità con l’esperienza di #LibriAMOci, che oggi continua a vivere in questa nuova iniziativa. È così che si cambia una città: non con grandi gesti, ma con la forza silenziosa di chi crede ancora nella bellezza condivisa. Perché la cultura è la prima forma di legalità. E una piazza piena di libri è una piazza che ha scelto la speranza”.